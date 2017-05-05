В море недалеко от Ниццы обнаружили бомбу весом 250 килограммов

Об опасной находке местным властям сообщил ныряльщик, который вел археологические исследования и наткнулся на боеприпас на глубине 12 метров.





Происхождение бомбы точно не установлено, возможно, речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны.





В районе инцидента запрещено судоходство, близлежащий пляж был эвакуирован. Вызванным на место происшествия взрывотехникам предстоит определить способ нейтрализации опасного предмета. Если окажется, что бомбу нельзя вывезти в открытое море, то для проведения операции по ее обезвреживанию власти могут эвакуировать бульвар Кур-Салея — главную пешеходную улицу Ниццы, отмечает издание.