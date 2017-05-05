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В море недалеко от Ниццы обнаружили бомбу весом 250 килограммов

5 мая 2017, 07:14

Происхождение бомбы точно не установлено, возможно, речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны.

Бомба весом 250 килограммов обнаружена в море всего в 50 метрах от Английской набережной во французской Ницце, сообщает РИА Новости.

Об опасной находке местным властям сообщил ныряльщик, который вел археологические исследования и наткнулся на боеприпас на глубине 12 метров.

Происхождение бомбы точно не установлено, возможно, речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны.

В районе инцидента запрещено судоходство, близлежащий пляж был эвакуирован. Вызванным на место происшествия взрывотехникам предстоит определить способ нейтрализации опасного предмета. Если окажется, что бомбу нельзя вывезти в открытое море, то для проведения операции по ее обезвреживанию власти могут эвакуировать бульвар Кур-Салея — главную пешеходную улицу Ниццы, отмечает издание.

Фото: РИА Новости

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