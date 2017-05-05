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Политик смеялся над комедийным шоу до синяков

5 мая 2017, 07:38

Узнав об этом, снимавшиеся в сериале актеры выразили Перретту слова сочувствия.

51-летний представитель австралийской лейбористской партии Грэм Перретт так смеялся над эпизодом комедийного шоу "Veep", что поперхнулся рисом, начал задыхаться, упал головой об скамейку и поставил себе синяк под глазом, передает Вести.ru.

Узнав об этом, снимавшиеся в сериале актеры выразили Перретту слова сочувствия. Лежавшего на полу политика, который едва не задохнулся, обнаружила жена. Ей удалось оперативно доставить супруга в больницу, где ему наложили несколько швов на глаз.

К тому моменту Перретт смог выплюнуть застрявший в горле комок риса. Фотографию "жертвы сериала" опубликовала в "Твиттере" коллега лейбориста.



Вскоре после того, как снимок разлетелся по соцсетям, на связь с Перреттом вышли актеры, которые снимаются в "Veep". Они посочувствовали мужчине и спросили, какой эпизод шоу едва не свел его в могилу.

Вскоре после того, как снимок разлетелся по соцсетям, на связь с Перреттом вышли актеры, которые снимаются в "Veep". Они посочувствовали мужчине и спросили, какой эпизод шоу едва не свел его в могилу.

Фото: соцсети

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