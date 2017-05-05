Политик смеялся над комедийным шоу до синяков
5 мая 2017, 07:38
Узнав об этом, снимавшиеся в сериале актеры выразили Перретту слова сочувствия.
51-летний представитель австралийской лейбористской партии Грэм Перретт так смеялся над эпизодом комедийного шоу "Veep", что поперхнулся рисом, начал задыхаться, упал головой об скамейку и поставил себе синяк под глазом, передает Вести.ru.
Узнав об этом, снимавшиеся в сериале актеры выразили Перретту слова сочувствия. Лежавшего на полу политика, который едва не задохнулся, обнаружила жена. Ей удалось оперативно доставить супруга в больницу, где ему наложили несколько швов на глаз.
К тому моменту Перретт смог выплюнуть застрявший в горле комок риса. Фотографию "жертвы сериала" опубликовала в "Твиттере" коллега лейбориста.
Federal Labor's @GrahamPerrettMP laughed so hard at @VeepHBO he gave himself a black eye. True story. https://t.co/SlJtP7yxQB@James_Jeffreypic.twitter.com/wL088kGEdc— Brighette Ryan (@brighetteryan) 3 мая 2017 г.
Вскоре после того, как снимок разлетелся по соцсетям, на связь с Перреттом вышли актеры, которые снимаются в "Veep". Они посочувствовали мужчине и спросили, какой эпизод шоу едва не свел его в могилу.
Вскоре после того, как снимок разлетелся по соцсетям, на связь с Перреттом вышли актеры, которые снимаются в "Veep". Они посочувствовали мужчине и спросили, какой эпизод шоу едва не свел его в могилу.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857377-7d073c7fbc4415335ebcef2bd3550484
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...