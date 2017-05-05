Мать сделала фото с грудничком, который держит в руке противозачаточную спираль

Фотография с новорождённым, который появился на свет благодаря чуду, набрала более 70 тыс. репостов.

Жительница Великобритании Люси Хэлэйн родила мальчика, несмотря на то что в августе установила себе внутриматочную спираль Mirena, чтобы не забеременеть, сообщает Life.ru.





Причём о грядущем пополнении в семье женщина узнала только в декабре.





"Я думала, что у меня всего несколько недель беременности, но врач сказал 18! Я была очень сильно напугана",- сказала женщина.





Пусть маленький Декстер и не был запланированным ребёнком, Люси признаётся, что она безумно счастлива, что он появился на свет. В память о произошедшем чуде она и сделала фотографию малыша со спиралью. Снимок набрал более 70 тыс. репостов.



