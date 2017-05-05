Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В результате ракетного удара по школе в Мосуле погиб 81 человек

5 мая 2017, 08:05

На данный момент неизвестно, кто именно нанёс удар.

Жертвами ракетного удара по школе в иракском городе Мосуле 4 мая погиб 81 человек, сообщает ИА REGNUM.

По информации агентство, атаке подверглась школе Эль-Вела в западной части города, которая находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Кто именно нанёс ракетный удар, на данный момент не установлено. Отмечается, что в здании школы в связи с продолжающимися в районе столкновениями между террористами и иракскими силовиками укрывались мирные жители.

Как уточняется, в числе погибших — 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.

Напомним, военная операция по освобождению Мосула от вооружённых формирований террористов продолжается уже шесть месяцев. Ранее на текущей СМИ со ссылкой на источники в правительстве Ирака озвучили неофициальные данные, согласно которым за этот период погибло более 16 тысяч мирных жителей, ещё порядка 19 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

«Исламское государство»* - организация, деятельность которой запрещена в РК.

Фото: ИноСМИ


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...