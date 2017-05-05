В результате ракетного удара по школе в Мосуле погиб 81 человек

По информации агентство, атаке подверглась школе Эль-Вела в западной части города, которая находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Кто именно нанёс ракетный удар, на данный момент не установлено. Отмечается, что в здании школы в связи с продолжающимися в районе столкновениями между террористами и иракскими силовиками укрывались мирные жители.





Как уточняется, в числе погибших — 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.





Напомним, военная операция по освобождению Мосула от вооружённых формирований террористов продолжается уже шесть месяцев. Ранее на текущей СМИ со ссылкой на источники в правительстве Ирака озвучили неофициальные данные, согласно которым за этот период погибло более 16 тысяч мирных жителей, ещё порядка 19 тысяч получили ранения различной степени тяжести.





«Исламское государство»* - организация, деятельность которой запрещена в РК.



