В результате ракетного удара по школе в Мосуле погиб 81 человек
5 мая 2017, 08:05
На данный момент неизвестно, кто именно нанёс удар.
Жертвами ракетного удара по школе в иракском городе Мосуле 4 мая погиб 81 человек, сообщает ИА REGNUM.
По информации агентство, атаке подверглась школе Эль-Вела в западной части города, которая находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Кто именно нанёс ракетный удар, на данный момент не установлено. Отмечается, что в здании школы в связи с продолжающимися в районе столкновениями между террористами и иракскими силовиками укрывались мирные жители.
Как уточняется, в числе погибших — 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.
Напомним, военная операция по освобождению Мосула от вооружённых формирований террористов продолжается уже шесть месяцев. Ранее на текущей СМИ со ссылкой на источники в правительстве Ирака озвучили неофициальные данные, согласно которым за этот период погибло более 16 тысяч мирных жителей, ещё порядка 19 тысяч получили ранения различной степени тяжести.
«Исламское государство»* - организация, деятельность которой запрещена в РК.
Фото: ИноСМИ
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