Генсек ООН одобрил подписанный в Астане меморандум
5 мая 2017, 08:11
Генсек ООН отмечает также особую важность гарантии свободного доступа гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирии, пострадавшим от ведения боевых действий.
Генсек ООН Антониу Гутерриш остался очень доволен результатами переговоров в Астане, результатом которой стала договоренность о создании с Сирии зон деэскалации, передает РЕН-ТВ.
По мнению генерального секретаря организации, эти меры должны привести к реальному улучшению положения мирных сирийцев. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Подписанный в Астане Россией, Турцией и Ираном меморандум о создании зон безопасности должен положить конец применению в Сирии всех видов вооружений и прекратить полеты боевой авиации, считает Гутерриш.
Кроме того, генсек ООН отмечает также особую важность гарантии свободного доступа гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирии, пострадавшим от ведения боевых действий.
Фото: Сегодня
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