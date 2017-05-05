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Генсек ООН одобрил подписанный в Астане меморандум

5 мая 2017, 08:11

Генсек ООН отмечает также особую важность гарантии свободного доступа гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирии, пострадавшим от ведения боевых действий.

Генсек ООН Антониу Гутерриш остался очень доволен результатами переговоров в Астане, результатом которой стала договоренность о создании с Сирии зон деэскалации, передает РЕН-ТВ.

По мнению генерального секретаря организации, эти меры должны привести к реальному улучшению положения мирных сирийцев. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Подписанный в Астане Россией, Турцией и Ираном меморандум о создании зон безопасности должен положить конец применению в Сирии всех видов вооружений и прекратить полеты боевой авиации, считает Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН отмечает также особую важность гарантии свободного доступа гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирии, пострадавшим от ведения боевых действий.

Фото: Сегодня

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