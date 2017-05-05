Генсек ООН одобрил подписанный в Астане меморандум





По мнению генерального секретаря организации, эти меры должны привести к реальному улучшению положения мирных сирийцев. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.





Подписанный в Астане Россией, Турцией и Ираном меморандум о создании зон безопасности должен положить конец применению в Сирии всех видов вооружений и прекратить полеты боевой авиации, считает Гутерриш.





Кроме того, генсек ООН отмечает также особую важность гарантии свободного доступа гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирии, пострадавшим от ведения боевых действий.



