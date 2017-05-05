Участники переговоров по Сирии выразили признательность Нурсултану Назарбаеву

Участники переговоров выразили признательность Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и правительству страны за организацию Международной встречи по Сирии в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны решили провести следующую встречу высокого уровня в Астане в середине июля 2017 года и договорились за две недели до этого провести предварительные консультации на экспертном уровне в Анкаре.

3-4 мая 2017 года в столице Казахстана прошла четвертая Международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения боевых действий – Ирана, России и Турции, а также высокие представители ООН, Иордании и США.









Итоги двухдневной встречи были подведены на пленарном заседании с участием всех сторон. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении подчеркнул, что Астанинский процесс, начавшийся при прямом участии и полной поддержке Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, превратился в важную переговорную площадку, содержательно дополняющую женевский формат.





«Как известно, со времени третьего раунда переговоров в Астане, состоявшегося в марте, имела место значительная эскалации напряженности в Сирии, произошел ряд трагических событий. В данной ситуации еще более возросло значение Астанинского процесса», - сказал министр. В этой связи К.Абдрахманов особо отметил высокий уровень представленности государств-гарантов и всех заинтересованных сторон в четвертом раунде Международной встречи по Сирии в Астане.





Главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.





В подписанном документе отмечается, что в рамках границ четырех зон безопасности, в которые вошли провинция Идлиб и часть провинций Латакия, Хама и Алеппо, зона севернее Хомса, Восточная Гута, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии, должны быть прекращены боевые действия между конфликтующими сторонами, будет запрещено использование любого вида оружия, включая авиацию, обеспечена доставка гуманитарной помощи и медикаментов, созданы условия для восстановления базовой инфраструктуры для потребностей населения, безопасного и добровольного возвращения беженцев и т.п.





В ходе встречи в Астане участники также рассмотрели вопросы, касающиеся создания рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, и обсудили проект соответствующего документа.





Страны-гаранты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, убежденность в том, что решение сирийского конфликта возможно только политическим путем.





Казахстан расценивает итоги четвертой Международной встречи по Сирии в Астане как очередной качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране, призывает все стороны к выполнению всех договоренностей и подтверждает готовность продолжать и далее вносить свой вклад в международные усилия по поиску различных путей политического урегулирования сирийского конфликта, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.