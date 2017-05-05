Бывший возлюбленный Даны Борисовой рассказал о ее наркозависимости

«Я же тогда знал, что она принимает наркотики, но меня никто не хотел слышать. Все, что я пытался донести, оборачивалось для меня черным пиаром», — заявил Алексей в интервью «Телепрограмме».





Панков рассказал, что в начале их с Борисовой отношений у телеведущей случился сердечный приступ.