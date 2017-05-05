Бывший возлюбленный Даны Борисовой рассказал о ее наркозависимости
5 мая 2017, 08:40
Панков рассказал, что в начале их с Борисовой отношений у телеведущей случился сердечный приступ.
Бывший возлюбленный Даны Алексей Панков, с которым она познакомилась в 2014 году на шоу «Давай поженимся», признался, что еще тогда знал о ее зависимости, передает Cosmo.ru.
«Я же тогда знал, что она принимает наркотики, но меня никто не хотел слышать. Все, что я пытался донести, оборачивалось для меня черным пиаром», — заявил Алексей в интервью «Телепрограмме».
Панков рассказал, что в начале их с Борисовой отношений у телеведущей случился сердечный приступ.
«Дане вдруг стало плохо, я вызвал скорую. Врач, взяв кровь на анализ, уже тогда мне сказал: „Вы понимаете, что это наркотики?“ Я не мог поверить в это. Но анализ-то врать не может! Я пытался поговорить с ней, но она отпиралась, уверяла, что это таблетки для похудения…» — рассказал Алексей.
Панков и Борисова расставались со скандалом: телеведущая уверяла, что Алексей ей угрожал и распускал слухи, пороча ее репутацию. Сейчас мужчина не держит зла на бывшую возлюбленную, тем более что правда открылась. «Теперь, надеюсь, люди понимают, что она несла обо мне бред. И надеюсь, ей стыдно, хотя… сомневаюсь», — заключил Панков.
Мама 40-летней Даны Борисовой Екатерина Ивановна сделала скандальное заявление: в эфире шоу «Пусть говорят» она призналась, что ее дочь страдает от алкогольной и наркотической зависимостей. Ведущий шоу Андрей Малахов много лет дружит с Даной, поэтому, узнав о ее состоянии, он предпринял меры. В итоге Борисову отправили на реабилитацию в Таиланд.
Фото: соцсети
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