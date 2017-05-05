В Мексике предупредили об опасности игры "Синий кит"

"Кибернетическая полиция призывает родителей отслеживать поведение их детей и быть начеку перед лицом возможного использования ими социальных сетей, чтобы избежать увлечения этой опасной игрой", – говорится в заявлении прокуратуры штата. Пока в Мичоакане не отмечено случаев появления этой игры, подчеркивает портал Universal.





Власти даже создали специальный бесплатный телефон доверия, по которому граждане могут получить информацию и сделать анонимные заявления на этот счет. При этом директор кибернетической полиции при прокуратуре Мичоакана Исраэль Патрон Рейес заявил порталу Quadratin, что пока в Мексике нет ни одного зарегистрированного случая вовлечения людей в данную игру.





"Киберпатрулирование выявило пользователей социальных сетей, которые делятся информацией на этот счет, однако нет приглашения людям принять участие в игре", – сказал Рейес.