СМИ: Именно возраст может нанести 35-летнему Головкину первое поражение в карьере

Издание LastRound.ru составило рейтинг 20 непобежденных боксеров мира, в котором казахстанец Геннадий Головкин (37-0, КО) занял второе место , пишет , пишет Vesti.kz





Вперед себя чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO пропустил только американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО), который владеет поясом WBС в супертяжелом весе.





"Головкин не может считаться одним из лучших средневесов в истории из-за отсутствия действительно больших боев, - считает LastRound.ru. - С натяжкой к таковым можно отнести объединительные поединки с Давидом Лемье и Дэниэлом Джейкобсом.





Если в случае с первым все прошло абсолютно идеально, то в бою со вторым возникли сложности. Геннадий победил единогласным решением судей, но не смог поддержать свой образ страшного нокаутера. Дэниэл покинул ринг на своих ногах и слишком легко взял несколько раундов, после чего многие сразу же вспомнили о возрасте Головкина.





Геннадию 35, и, очевидно, время начинает неумолимо работать против него. В принципе, именно возраст может нанести казахстанцу первое поражение в карьере. Руками Сауля Альвареса, Билли Джо Сондерса или Хильберто Рамиреса - другой вопрос".



