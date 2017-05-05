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В Центральной Азии растет сейсмическая активность

5 мая 2017, 09:12

Прогнозов не могут дать ни государственные органы, ни независимые эксперты.

Землетрясение на границе Таджикистана и Кыргызстана ощутили и у нас. Подземные толчки почувствовали жители южных регионов. Отголоски землетрясения почувствовали в Таразе, Алматы и Шымкенте. На территории городов ощущалось примерно 2-3 балла. В области магнитуда составила 4. Для Шымкента это первые в этом году подземные толчки! Горожане, конечно, впечатлены, передает телеканал КТК.

"Тогда я находилась дома, конечно, но всё резко так зашаталось. Конечно, испугалась. Правда, потом сказали, что где-то было 2-3 балла, но всё равно это было ощутимо", - рассказала жительница Шымкента Гульжан Байназарова.

Того, что землетрясений в ближайшее время в Центральной Азии не предвидится, не может гарантировать никто. Прогнозов не могут дать ни государственные органы, ни независимые эксперты. Но в одном они сходятся: сейсмическая активность растёт. Ну а большая часть нашей страны находится в сейсмоопасной зоне.

"Природа подсказывает, что активизация сейсмическая имеет место. Чтобы не быть голословным, я могу сказать, что за 12 лет нашего века произошло столько же сильных землетрясений, как за весь прошлый 20 век. Понимаете, то есть идёт какое-то ускорение", - считает независимый сейсмолог Мухтар Хайдаров.

А это значит, что нужно точно знать, как действовать в чрезвычайной ситуации и не терять бдительность.

Фото: yk-news.kz

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