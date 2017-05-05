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Мужчина отменил отцовство, узнав, что сын похож на нового сожителя бывшей жены

5 мая 2017, 09:15

В суде супруга подтвердила, что у мальчика действительно другой отец.

Дело об отмене записи в графе «отец» в свидетельстве рождения у девятилетнего мальчика рассмотрел Иртышский районный суд, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Согласно материалам дела, с иском спустя шесть лет после развода с супругой обратился мужчина, который узнал, что сын бывшей жены, которого сельчанин воспитывал три года - ему не родной. Свои подозрения сельчанин аргументировал тем, что увидел нового сожителя супруги и понял, что ребенок как две капли воды похож на другого мужчину.

В суде супруга подтвердила, что у мальчика действительно другой отец, поэтому суд счел правильным поверить женщине на слово и не назначать генетическую экспертизу.

- Райсуд удовлетворит исковые требования мужчины об оспаривании отцовства, обязав органы регистрации внести изменения в актовую запись ребенка, исключив фамилию истца в графе «отец», - сообщила агентству пресс-секретарь облсуда Айгерим Сулейменова. - Также мама мальчика должна возместить все судебные издержки.

Судебный акт уже вступил в законную силу.

Фото из открытых источников

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