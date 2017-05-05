МФТА: Из-за допинга дисквалифицированы Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Светлана Подобедова

Дисквалификация вступает в силу с 26 мая 2016 года.

Международная Федерация тяжелой атлетики (МФТА) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены следы запрещенных препаратов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Федерации тяжелой атлетики РК.





Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года , а Светлана Подобедова на восемь лет . Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.





При содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.





Напомним, что ранее группа адвокатов и специалистов в области лабораторных анализов и спортивного права, созданная по инициативе Федерации тяжелой атлетики РК, на протяжении нескольких месяцев детально изучала результаты реанализа казахстанских спортсменов, а также оказывала поддержку атлетам на всех этапах расследования и судебного процесса.



