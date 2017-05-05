МФТА: Из-за допинга дисквалифицированы Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Светлана Подобедова
5 мая 2017, 09:22
Дисквалификация вступает в силу с 26 мая 2016 года.
Международная Федерация тяжелой атлетики (МФТА) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены следы запрещенных препаратов, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Федерации тяжелой атлетики РК.
Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.
При содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.
Напомним, что ранее группа адвокатов и специалистов в области лабораторных анализов и спортивного права, созданная по инициативе Федерации тяжелой атлетики РК, на протяжении нескольких месяцев детально изучала результаты реанализа казахстанских спортсменов, а также оказывала поддержку атлетам на всех этапах расследования и судебного процесса.
Фото: lada.kz
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