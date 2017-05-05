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Медики прокомментировали приезд двух "скорых" к школьнику в Кокшетау

5 мая 2017, 09:34

Первая карета скорой помощи прибыла в школу через восемь минут после поступившего звонка.

В управлении здравоохранения Акмолинской области прокомментировали гибель 15-летнего школьника, а также то, почему в школу была вызвана вторая реанимационная бригада.

Директор СШ №2, где произошла трагедия, отметила, что первая бригада неотложной помощи не была оснащена должным образом, из-за чего и пришлось вызвать второй реанимобиль.

Однако, по словам медиков, вызов дополнительной бригады объясняется сложностью в постановке предварительного диагноза. При этом все кареты скорой одинаково оснащены, в соответствии с утвержденными стандартами. В управлении здравоохранения также детально проинформировали о времени звонков и прибытия неотложки.

"В 10:02 на вызов отправлена бригада скорой медицинской помощи. Уже через восемь минут они были в школе. Также хотелось бы отметить, что имеющаяся аудиозапись поступающих звонков в "скорую помощь" зафиксировала три звонка. Первый — звонил мужчина в 10:01, сообщал, что у ребенка приступ, потерял сознание, на вопрос диспетчера, вызвали ли медработника, последовал утвердительный ответ. Второй — от директора школы в 10:05, когда бригада скорой помощи была уже в пути. Третий звонок поступил от мужчины в то время, когда машина была в пути", — пояснили в управлении здравоохранения.

В облздраве также подчеркнули, что реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения, утвержденными Минздравом.

"По прибытии неотложки мальчик находился в состоянии клинической смерти: дыхание не прослушивалось, не было частоты дыхательных движений. Отсутствовало давление, сердцебиение, частота сердечных сокращений, реакция зрачков на свет. Был выставлен предварительный диагноз: клиническая смерть. Врачи начали реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, санацию ротовой полости, введение адреналина и т.д", — дополнили медики.

Школьник был доставлен в Акмолинскую областную детскую больницу. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 40 минут. После чего была констатирована биологическая смерть.

В облздраве отметили, что биологические материалы на экспертизе. Окончательный диагноз будет установлен примерно в течение двух недель.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Павел Лисицын


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