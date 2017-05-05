В Бразилии осудили готовивших теракты к Олимпиаде в Рио

Мужчины были арестованы до начала Олимпийских игр в августе прошлого года.

Суд Бразилии приговорил к тюремному заключению восемь человек за планирование нападений во время Олимпийских игр 2016 года, а также за распространение в интернете материалов о запрещенной группировке "Исламское государство"* , передает , передает Русская служба BBC





Мужчины были арестованы до начала Олимпийских игр в августе прошлого года.





Об опасности бразильские власти предупредило американское ФБР за две недели до начала игр.





Все мужчины - бразильцы по национальности.





Их лидер Леонид Эль Кадре де Мело приговорен к 15 годам лишения свободы. Адвокат де Мело заявил, что его подопечный объявил голодовку.





Остальных мужчин приговорили к 5-6 годам заключения. Все они собираются подать апелляцию на это решение.





Группа мужчин распространяла экстремистские материалы в соцсетях и мессенджерах, пришел к выводу судья.





По мнению бразильских властей, члены группы не входили в "Исламское государство", но пытались выйти на контакт с группировкой. За их деятельностью и следило ФБР.





Мужчины, согласно обвинениям, пытались незадолго до начала Олимпийских игр купить оружие, а в сетях распространяли видео о том, как изготовить бомбы.





Всего полиция арестовала по этому делу 15 человек, но семеро подозреваемых затем были выпущены на свободу.





*Террористическая группировка запрещенная на территории Казахстана



