Среди тех, кто одним из первых встретил войну в Брестской крепости, был Абдразак Мамиев

Абдразак Мамиев - защитник Брестской крепости родился в 1917 году в Кордайском районе Джамбульской области. В 1937 году окончил на отлично Тургенское педагогическое училище и даже успел немного поработать в школе в Жамбылском районе в Алматинской области. Затем, в 1938 году его призвали в армию, службу он проходил в Брестской крепости, был снайпером в 3-м взводе 4-й роты 2-го батальона 125-го стрелкового полка, передает zakon.kz





Когда служба подошла к концу, солдат Абдразак Мамиев вместе с сослуживцами, собрался на «дембель», который должен был состояться 22 июня 1941 года в 10 утра. Он планировал вернуться к себе в Казахстан, но под утро началась война, и он вместе со своей частью остался защищать Брестскую крепость, которая, как известно, первой приняла на себя удар Великой Отечественной войны.





Как пишет в своей книге « 1941. Брестская крепость. Казахстан » профессор Лайла Ахметова, «… В 4 часа утра 22 июня 1941 года тысячи снарядов буквально вспороли каждый метр земли Брестской крепости. Многие солдаты и командиры погибли, прежде чем успели понять, что происходит. Другие же полураздетые, с оружием и без оружия, поспешно бежали, пытаясь первоначально спрятаться от артиллерийского огня и бомбежки». …Везде шли бои. Сильная бомбежка и артиллерийский обстрел не прекращались весь день…».





Абдразак Мамиев вспоминал, что в ту ночь солдаты долго не могли уснуть, все волновались перед встречей с домом, до глубокой ночи продолжались разговоры. Ефрейтор даже пригрозил, что накажет последний раз солдат, если они не лягут спать. И вот, когда все уснули, в 4.00 часа утра началась война… Почти месяц фашисты штурмовали укрепление.





Потом защитники приняли решение пробиваться из крепости. Несмотря на полученное ранение, А. Мамиев сумел вынести из-под огня своего командира Григория Ландышева, который был ранен осколками гранаты. Чтобы не попасть в плен, ведь тогда это расценивалось как предательство, командир приказал А. Мамиеву застрелить его, пригрозив ему трибуналом за неисполнение приказа. Абдразак отказался выполнять приказ, сказав, что не может убить своего командира. Григорий Александрович прожил долгую жизнь и скончался только в 1984 году.





Уже выйдя из крепости, часть солдат попала в плен. Среди них А. Мамиев. Он очнулся уже в плену в концлагере «Белоподлязка» в Польше . Как пишет Лайла Ахметова, «…до высоты Песчаной - пять километров. И этой высоты достигла лишь половина бойцов. На этом участке Абдразак был ранен и попал в плен, как и многие другие. Он очнулся уже в плену в лагере для военнопленных - Stalag 07 – в местечке Бяло-Подляска в 20 километров от Бреста в Польше. Там было много военнопленных из крепости и из Бреста».





Абдразак Мамиев рассказывал, что тогда в лагере было очень много пленных, и немцы убивали их без причин. Во всем лагере был один колодец с питьевой водой. И только в определенное время разрешалось брать воду. Тех, кто не успевал взять, расстреливали на месте. В специальную яму зарывали по 100 трупов каждый день.





Он был в плену почти год. Однажды их вывели в лес собирать дрова, в этот момент на немцев, которые их охраняли, напали польские партизаны. Благодаря партизанам Абдразак Мамиев остался жив. Вместе с ними он воевал почти год. Ему посчастливилось остаться в живых – в числе 112 других солдат, защищавших Брестскую крепость.





В 1943 году боец Мамиев снова вернулся в ряды Красной Армии, воевал в составе войск 3-го фронта, участвовал в освобождении Украины. В октябре 1944-го во время освобождения города Одессы получил ранение и попал в госпиталь. Ему ампутировали правую ногу.

Через год, в ноябре 1944-го, Абдразак Мамиев вернулся в свое родное село в Алматинской области. Женился, родились восемь детей, в том числе Кайрат Мами, ныне председатель Верховного суда РК. Сейчас в живых осталось четверо детей.





После войны Абдразак-ага работал также в школе, был директором, сейчас эта школа (с. Кызыласкер Алматинская область) носит его имя. Награжден орденом Красной Звезды и множеством медалей.





Ушел из жизни в 1977 году в 60 лет.









- До войны в Брестской крепости и в Бресте служило много казахов и казахстанцев, которые были призваны в армию в 1938-39 годах, - рассказывает Габбас-ата. - И вот когда мы должны были вот-вот демобилизоваться, радовались этому, началась война. Мы не знали, что будет война, нам об этом никто не говорил. Среди моих друзей-сослуживцев были Григорий Деревянко (он был взят в плен 23 июля и погиб в концлагере – Т.Н.). Он был очень активный общественник, был комсоргом нашего полка, образованный, культурный человек был. Мы всегда с ним советовались, когда надо было выполнить какое-нибудь задание. Он один из первых защитников Брестской крепости, я как живой свидетель подтверждаю это. Также моими друзьями были Фурсов Владимир, Мамиев Абдразак и другие. Мы с Мамиевым вместе призывались в армию, он попал в находящийся непосредственно в Брестской крепости 125-й стрелковый полк. Это было главное (Кобринское - Т.Н.) укрепление Брестской крепости. Рядом были и другие укрепления, но это было главным, и там находился наш полк.





- Первоначально написали, что Мамиев Абдразак был в третьей роте, поэтому его сначала не считали защитником Брестской крепости, - говорит профессор Лайла Ахметова. - Но последние документы показали, что он был в четвертой роте. На войне часто искажались имена, фамилии, названия, поэтому все надо было находить и доказывать. Причем доказывать по тем документам, которые сохранились только в Москве. Брест был взят и естественно, документов у многих не было, они сжигались, либо забирались немцами. …И первый удар в Брестской крепости принял на себя 125-й, как мы называем, казахский полк, в котором служил Мамиев Абдразак. В Брестской крепости есть его фотография и под ним написано «Особо отличившийся, спас командира». Во время прорыва из Брестской крепости боец Мамиев Абдразак на себе тащил раненного командира, который приказал ему пристрелить его. Но Мамиев отказался выполнить этот приказ и дотащил командира до своих и сдал им.





В музее Мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» имеется довоенная фотография Абдразака Мамиева, как бойца, совершившего геройский поступок».





К сожалению, никто из казахстанцев - защитников Брестской крепости не получил тогда орденов и медалей, в огненном месиве было не до этого. Как пишет в своей книге Лайла Ахметова, "практически 15 лет после войны о защитниках Брестской крепости, да и о первых днях войны, особо не говорили". Спасибо ей, что она в своей книге «1941. Брестская крепость. Казахстан» решила увековечить имена казахстанцев - защитников Брестской крепости и города Бреста. По ее информации, "...из около 7000 защитников Брестской крепости около 1000 воинов были из Казахстана. То есть практически каждый седьмой казахстанец. Один из них - Абдразак-ата.





Торгын Нурсеитова























