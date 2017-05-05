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В аэропорту Хитроу задержали подозреваемого в терроризме

5 мая 2017, 09:37

30-летний мужчина был задержан сразу после того, как вышел из самолета, который прилетел из Стамбула.

Полиция Лондона задержала мужчину, прилетевшего из Турции в аэропорт Хитроу, по подозрению в терроризме, передает Русская служба BBC.

30-летний мужчина был задержан сразу после того, как вышел из самолета, который прилетел из Стамбула.

Полиция также сообщила об обыске по этому делу в недвижимости на востоке Лондона.

Представитель Скотленд-Ярда пояснил, что мужчину подозревают в подготовке терактов на территории страны и обучению потенциальных террористов.

В конце апреля в Лондоне и графстве Кент прошла антитеррористическая операция, в ходе которой были арестованы 10 человек. Одна из подозреваемых была в ходе операции ранена полицией.

Нескольких задержанных в ходе той операции выпустили без предъявления обвинений.

27 апреля в центре Лондона, недалеко от здания парламента, полиция арестовала мужчину, вооруженного ножами. Его подозревают в намерении совершить теракт.

22 марта британский гражданин Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на Вестминстерском мосту, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит подоспевшими полицейскими.

Фото GETTY IMAGES

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