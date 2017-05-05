Дочь президента США Иванка Трамп станцевала со своими детьми
5 мая 2017, 09:46
"Танцевальная вечеринка после работы с моими мальчиками", — подписала видео Иванка.
Иванка Трамп — дочь президента США Дональда Трампа — выложила в своем аккаунте в Instagram видео, где она танцует со своими детьми после работы, передает РИА Новости.
"Танцевальная вечеринка после работы с моими мальчиками", — подписала видео Иванка.
Ранее Иванка Трамп объявила, что станет официальным членом команды своего отца, однако не будет получать зарплату. Кроме того, дочь президента США, по сообщениям СМИ, получила доступ к секретной информации и влияет на своего отца при принятии важных вопросов.
Фото © AP Photo / Markus Schreiber
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