Дочь президента США Иванка Трамп станцевала со своими детьми

Иванка Трамп — дочь президента США Дональда Трампа — выложила в своем аккаунте в Instagram видео, где она танцует со своими детьми после работы

"Танцевальная вечеринка после работы с моими мальчиками", — подписала видео Иванка.





Ранее Иванка Трамп объявила, что станет официальным членом команды своего отца, однако не будет получать зарплату. Кроме того, дочь президента США, по сообщениям СМИ, получила доступ к секретной информации и влияет на своего отца при принятии важных вопросов.