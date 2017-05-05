Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дочь президента США Иванка Трамп станцевала со своими детьми

5 мая 2017, 09:46

"Танцевальная вечеринка после работы с моими мальчиками", — подписала видео Иванка.

Иванка Трамп — дочь президента США Дональда Трампа — выложила в своем аккаунте в Instagram видео, где она танцует со своими детьми после работы, передает РИА Новости.

"Танцевальная вечеринка после работы с моими мальчиками", — подписала видео Иванка.

Ранее Иванка Трамп объявила, что станет официальным членом команды своего отца, однако не будет получать зарплату. Кроме того, дочь президента США, по сообщениям СМИ, получила доступ к секретной информации и влияет на своего отца при принятии важных вопросов.

Фото © AP Photo / Markus Schreiber

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...