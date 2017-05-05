Сирийская оппозиция отрицает роль Ирана как страны-гаранта на Астанинском процессе

Сирийская оппозиция отрицает роль Ирана как страны-гаранта на Астанинском процессе, и называет эту страны враждебной страной по отношению к сирийскому народу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава делегации Мухаммад Аллуш, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, представители сирийской оппозиции назвали условия, при несоблюдении которых любое соглашение не будет принято.

«Делегация сирийской резолюции чётко заявляет, что мы отвергаем любые инициативы или военные договоры, которые противоречат резолюции Совбеза 2118 и всей международной резолюции, в частности решён я 2254 от 2015 года, также пункты 10,12,13,14 этих резолюций, которые содержат условия и принципы, меры проведения переговоров. Прежде всего это меры укрепления доверия».

Второе условие - скорейшее достижение безопасной доставки гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается без каких-либо исключений. Третье - освобождение всех задержанных лиц, особенно детей и женщин. Четвертое - немедленное прекращение нападения против мирных жителей. Пятое - создание благоприятных условий для возвращения всех беженцев в свои районы.

«Также наша делегация подтверждает, что любое соглашение не будет принято, если не будет содержать следующие пункты: целостность территории и не должно быть пунктов, имеющих цель разделения Сирии. Поэтому территория Сирии не может быть разделена. Также мы отвергаем любую роль Ирана и подразделений, которые находятся в юрисдикции Ирана. Отрицаем любую её роль как страны-гаранта, потому что она является враждебной по отношению к сирийскому народу и его устремлений к свободе и достойной жизни» - сказал Аллуш.

Он также настаивает на определении временного графика вывода различных конфессиональных зарубежных подразделений и прежде всего Иранских террористических группировок.

«Чтобы любой договор по прекращению огня включал всю территорию Сирии мы подтверждаем, что не примем исключение какого-либо района и прежде всего, это провинция Хама, которая сегодня подвергается во время этой пресс-конференции воздушным нападениям бомбардировки ракетами земля-земля».

Татьяна Ковалева