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Более 9 тыс. алматинцев не смогут выехать за пределы РК из-за налоговой задолженности

5 мая 2017, 10:00

В настоящее время в суды города Алматы направлено 21 тысяча материалов в отношении владельцев автотранспортных средств.

По состоянию на 1 мая задолженность по налогу на транспорт имеют около 120 тысяч жителей Алматы, на общую сумму 5,2 млрд, Об этом сообщил заместитель руководителя ДГД города К.Балтабеков, передает Zakon.kz.

По его словам, в отношении злостных неплательщиков материалы направляются в судебные органы для принятия решения о взыскании налоговой задолженности и принятия соответствующих мер в случае ее неуплаты.

В настоящее время в суды города Алматы направлено 21 тысяча материалов в отношении владельцев автотранспортных средств, не уплативших налог на транспорт на сумму более 2,6 млрд тенге.

Решением суда уже ограничен выезд из Республики Казахстан 9 067 должников и наложен арест на имущество 4 067 физических лиц.

«В связи с приближением сезона отпусков и избежания неприятных ситуаций, Департамент напоминает о необходимости своевременной уплаты и погашения имеющейся задолженности по налогу на транспорт. Сведения о наличии или отсутствии налоговой задолженности можно проверить в электронном сервисе по адресу kgd.gov.kz», - отметили в ДГД.

Фото: kursiv.kz

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