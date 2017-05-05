Внешний долг Правительства РК за 2016 год

Казахстан наращивает внешние обязательства для финансирования дальнейшего развития. Долг перед международными фининститутами за год вырос на 9% и составил $13,9 млрд

В 2014-2015 годах Казахстан активно привлекал займы на реализацию стратегических целей развития у международных финансовых институтов. В результате внешний долг Правительства вырос на 65% в 2015 году до $12,7 млрд, а затем еще на 9% в 2016 году.

На конец 2016 года внешний госдолг составил $13,9 млрд. По итогам первого квартала 2017 года сумма долга оценивается в $13,8 млрд.

Основная часть долга приходится на еврооблигации - $6,5 млрд, займы у Всемирного Банка (МБРР) - $4,1 млрд и Азиатского Банка Развития (АБР) - $2,1 млрд. Общая сумма - $12,8 млрд или 93% долга.

В 2016 году Казахстан зарезервировал у Всемирного Банка рекордный объем средств за последние годы - $2 млрд, что в 9 раз превысило уровень 2015 года и увеличило долг перед ВБ на 35%. На 2017 год сумма зарезервированных средств пока составляет $67 млн.

Сумма долга перед Японским Банком Международного Сотрудничества (ЯБМС) сократилась на 4% и составила $0,5 млрд. Долг перед Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) увеличился за 2016 год на 23% до $0,2 млрд, однако в общем объеме доля его составляет лишь 2%.

Напомним, что Казахстан - первая страна, принявшая участие в программе Совместных Экономических Исследований (ПСЭИ) с Всемирным Банком.

В рамках работы программы был разработан новый Налоговый кодекс, усовершенствован Бюджетный кодекс, создана единая статистическая система, улучшены условия входа и выхода из бизнес среды, права инвесторов, процедуры ликвидации и банкротства, финансовый мониторинг и это не все.

В текущем году уже запущен проект по модернизации образования, а в следующем году будет начат проект по коммерциализации технологий.