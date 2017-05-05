Состоялась встреча заместителя Председателя Национального Банка РК Галымжана Пирматова с делегацией МВФ

Сегодня заместитель Председателя Национального Банка РК Г.Пирматов провел встречу с директором Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного Валютного Фонда Джихадом Азуром.

В ходе встречи были обсуждены ситуация на финансовом рынке и перспективы развития экономики, а также факторы, оказывающие влияние на экономическую активность в Казахстане.

Г.Пирматов отметил, что стабилизация внешнеэкономической конъюнктуры в конце 2016 г ода и расширенные антикризисные меры правительства по стимулированию экономики в Казахстане позволили смягчить негативное воздействие внешних и внутренних шоков. Он также отметил, что улучшению экономической ситуации способствовала стабилизация ситуации на валютном рынке страны.

Заместитель главы Нацбанка подчеркнул, что на фоне низких инфляционных ожиданий, повышения стабильности и предсказуемости ситуации на внутренних денежном и валютном рынках в Казахстане ожидается снижение инфляции. «По прогнозам Национального Банка годовая инфляция будет находиться внутри целевого коридора 6 - 8% в течение 2017 года, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5 - 7%», - отметил он.

В свою очередь, Д. Азур отметил успешность предпринятых Казахстаном мер в условиях резкого снижения цен на нефть и биржевые товары за последние несколько лет, а также необходимость продолжения работ ы по укреплению основ денежно - кредитной политики для поддержки политики гибкого обменного курса и удержания инфляции под контролем.

В завершение мероприятия стороны подчеркнули важность тесного взаимодействия и проведения двусторонних консультаций по вопросам денежно - кредитной и валютной политики.

Также Г.Пирматов принял участие в презентации весеннего бюллетеня «Перспективы развития региональной экономики: Кавказ и Центральная Азия» и пресс - конференции Международного Валютного Фонда в г.Алматы.