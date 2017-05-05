Ребенок госпитализирован с политравмой после падения с 5 этажа в Щучинске

Ребенок остался без присмотра взрослых, а на окне отсутствовала москитная сетка.

В Акмолинской области трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки, сейчас пострадавшая находится в больнице со множественными травмами, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.





Инцидент произошел в ночь на 5 мая в Щучинске.

"По улице Луговая из пятиэтажного жилого дома выпала из окна пятого этажа несовершеннолетняя 2014 года рождения. Ребенок остался без присмотра родителей, сейчас он госпитализирован", — проинформировали в ДЧС.

Подробности ЧП устанавливают правоохранительные органы. Известно, что на окне не было москитной сетки.

Как сообщили в Бурабайской ЦРБ, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

"Ребенок госпитализирован с шоком 3-й степени, политравмой, ушибом головного мозга, переломами", — сообщили врачи.

Источник: Sputnik Казахстан