Ребенок госпитализирован с политравмой после падения с 5 этажа в Щучинске
5 мая 2017, 10:05
Ребенок остался без присмотра взрослых, а на окне отсутствовала москитная сетка.
В Акмолинской области трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки, сейчас пострадавшая находится в больнице со множественными травмами, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в ночь на 5 мая в Щучинске.
"По улице Луговая из пятиэтажного жилого дома выпала из окна пятого этажа несовершеннолетняя 2014 года рождения. Ребенок остался без присмотра родителей, сейчас он госпитализирован", — проинформировали в ДЧС.
Подробности ЧП устанавливают правоохранительные органы. Известно, что на окне не было москитной сетки.
Как сообщили в Бурабайской ЦРБ, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
"Ребенок госпитализирован с шоком 3-й степени, политравмой, ушибом головного мозга, переломами", — сообщили врачи.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: ircity.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857404-db363f4aa4f646dcd67637f2fae477e8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...