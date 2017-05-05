Гей-клуб Pulse превратится в мемориал жертвам стрельбы в Орландо
5 мая 2017, 10:08
Барбара Пома, владелица гей-клуба, надеется, что мемориал поможет справиться с горем людям, потерявшим близких в ходе нападения.
Владелица ночного клуба Pulse в Орландо (США), где в прошлом году были убиты 49 человек, собирается превратить здание в мемориал жертвам, а затем в музей, передает Русская служба BBC.
Барбара Пома, владелица гей-клуба, надеется, что мемориал поможет справиться с горем людям, потерявшим близких в ходе нападения.
"Пришло время для Pulse на постоянной основе принимать участие в жизни общества", - сказала Пома на пресс-конференции.
Гей-клуб был закрыт с 12 июня прошлого года, когда Омар Матин, присягнувший на верность ИГ, напал на посетителей.
Клуб уже давно стал неофициальным мемориалом жертвам нападения, пишет Франс пресс. Посетители приносили к черному зданию свечи в память о погибших.
Пома не рассказала, как будет выглядеть музей. После нападения она основала фонд OnePULSE для управления музеем и мемориалом.
Изначально она хотела продать клуб, но затем, по сообщениям СМИ, передумала - во многом из-за эмоциональной связи с этим местом.
"Я вижу свою роль в том, чтобы убедиться, что Pulse станет местом исцеления", - сказала владелица. По ее словам, клуб будет способствовать распространению терпимости.
Она также добавила, что ее фонд будет предоставлять различные гранты и стипендии.
12 июня 2016 года Омар Матин, вооруженный пистолетом и многозарядной винтовкой армейского образца, открыл огонь по посетителям гей-клуба. 49 человек были убиты, 53 получили ранения. Матина застрелили полицейские.
Стрельба в Орландо стала самым массовым по количеству жертв вооруженным нападением в общественных местах в истории США.
Фото GETTY IMAGES
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