Д.Абаев высказался о новом графике работы астанчан

В акимате Астаны озвучили новый график начала рабочего дня жителей города. Инициативу столичных властей в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев , передает , передает Zakon.kz





«Скользящий график рабочего времени – один из способов разгрузить пробки. Если акимат города Астаны поменяет рабочее время не для всех учреждений, а для некоторых, с интервалом 10-15 минут, но это позволит нам стоять в пробках гораздо меньше, эффективность от этого вырастит. В конечном итоге выиграют жители нашей столицы», - сказал министр.





Также Даурен Абаев призвал горожан поддержать начинание акимата города Астаны.





«Когда я был пресс-секретарем Президента, мы посетили очень много стран мира. Везде эта практика существует: в Токио, в Берлине. Я точно знаю, что рабочие в Голландии работают с 6 утра до трех дня. В три часа они заканчивают работу и у них целый день свободен», - заключил глава ведомства.





Отметим, уже с 1 июня может измениться график работы многих жителей столицы. Мера вводится для разгрузки дорог столицы в преддверии ЭКСПО-2017.





Рекомендуется изменить график работы строительных организаций - с 09.00 на 07.00, коммунальных служб города совместно с организациями промышленного и производственного сектора - с 09.00 на 07.30, центров обслуживания населения совместно с финансовыми институтами - с 09.00 на 10.00, торгово-развлекательных организаций - с 10.00 на 10.30, а также национальных компаний - с 09.00 на 09.30. Также обязательному изменению графика работ подлежат республиканские органы управления, местные исполнительные органы - с 09.00 на 08.30, образовательные учреждения (колледжи и вузы) - с 08.00 на 10.00.



