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Экс-главе Комитета геологии продлили арест до 6 июня

5 мая 2017, 10:11

Он был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Алматинский районный суд №2 продлил арест бывшему председателю Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбаю Нурабаеву до 6 июня, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

«Алматинский районный суд №2 продлил арест бывшему председателю Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбаю Нурабаеву до 6 июня», - сообщила Ботагоз Баянова.
Напомним, Базарбай Нурабаев был взят под стражу 6 марта 2017 года. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, он был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

По версии следствия, Б.Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан.

Фото: BNews.kz

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