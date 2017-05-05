Экс-главе Комитета геологии продлили арест до 6 июня
5 мая 2017, 10:11
Он был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.
Алматинский районный суд №2 продлил арест бывшему председателю Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбаю Нурабаеву до 6 июня, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.
«Алматинский районный суд №2 продлил арест бывшему председателю Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбаю Нурабаеву до 6 июня», - сообщила Ботагоз Баянова.
Напомним, Базарбай Нурабаев был взят под стражу 6 марта 2017 года. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, он был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.
По версии следствия, Б.Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан.
Фото: BNews.kz
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