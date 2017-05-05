Ким Чен Ын заявил о возможности удара по Южной Корее
5 мая 2017, 10:12
Ким Чен Ын ознакомился с планом артиллерийского удара по гарнизонам на объектах Республики Корея.
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил воинские части на двух островках в Жёлтом море у спорной морской границы, заявив, что страна рассматривает план удара по Южной Корее. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ, передает Life.ru.
По данным южнокорейского военного источника, лидер КНДР посетил острова в четверг на небольшом судне. Отмечается, что здесь развёрнуты северокорейские залповые и артиллерийские орудия.
Ким Чен Ын ознакомился с планом артиллерийского удара по гарнизонам на объектах Республики Корея.
— Он заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде, — говорится в сообщении ЦТАК.
Эмила Сидорова
Фото с сайта ТВ Центр
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857410-3140d96d3be3707090478edcb0f453e6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...