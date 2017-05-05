Ким Чен Ын заявил о возможности удара по Южной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил воинские части на двух островках в Жёлтом море у спорной морской границы, заявив, что страна рассматривает план удара по Южной Корее. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ

По данным южнокорейского военного источника, лидер КНДР посетил острова в четверг на небольшом судне. Отмечается, что здесь развёрнуты северокорейские залповые и артиллерийские орудия.





Ким Чен Ын ознакомился с планом артиллерийского удара по гарнизонам на объектах Республики Корея.





— Он заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде, — говорится в сообщении ЦТАК.