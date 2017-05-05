Назначен новый руководитель управления по вопросам молодежной политики ЮКО

Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Южно-Казахстанской области назначена Нарбекова Балмаржан Полатовна.

Нарбекова Балмаржан Полатовна родилась в 1988 году, образование высшее. Окончила Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова. Квалификация по специальности бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начала инструктором аппарата акима города Шымкент. В 2010-2015 годы работала заместителем директора, исполняющим обязанности директора ГККП «Молодежный центр», начальником отделов сбора аналитики и мониторинга, организации молодежной практики «Центра занятости» города Шымкент, первым заместителем председателя Абайского районного филиала партии «Нур Отан».

С июля 2015 года занимала должность заместителя акима Каратауского района города Шымкент.

Балмаржан Полатовна со студенчества является активисткой и участвовала во множестве различных областных молодежных мероприятий, начала свой бизнес, демонстрировала навыки организационной работы. Работала исполняющим секретарем Южно-Казахтанского областного и Шымкентского городского молодежного крыла «Жас Отан». Также была членом совета по молодежной политике при акимате и была ответственной за развитие молодежной политике в регионе. За значительный вклад в области государственной молодежной политики была награждена благодарственными письмами Президентом Республики Казахстан, акимом ЮКО, маслихатом ЮКО и партией «Нұр Отан». А также награждена медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».