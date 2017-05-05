Даурен Абаев: Сенат является консервативной силой
5 мая 2017, 10:28
Сенат на данном пути развития нашей страны играет колоссальную роль.
На прошлой неделе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении на 28 июня 2017 года выборов депутатов Сената. По мнению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, именно Верхняя палата Парламента играет колоссальную роль для нашей страны, передает Zakon.kz
«Сенат играет колоссальную стабилизирующую роль в системе государственного управления. Сенат является консервативной силой, которая не поддается так называемым сиюминутным трендам, т.к. депутатов Сената выбирают депутаты Маслихатов косвенным выборов, это означает, что туда с большей вероятностью туда попадут люди, обладающие очень сильным политическим, очень солидным управленческим опытом. Поэтому роль Сената на данном пути развития нашей страны играет колоссальную роль», - сказал глава ведомства в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».
Фото: Altaynews.kz
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