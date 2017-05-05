В Актобе женщина чуть не отрезала мужское достоинство бездомному

15 октября прошлого года Оксана и Александр выпивали в дачном домике. Оставшись наедине, Александр стал приставать к Оксане. Та дала отпор, позвонила своей подруге и эмоционально рассказала об уговорах Александра , пишет , пишет Aktobetimes.kz





Подружка проговорилась Виктору, который сожительствовал с Оксаной. Виктор вызвал Александра на мужской разговор. Он дал Александру несколько оплеух и ударил в солнечное сплетение. К разборкам подключилась Оксана. Она разбила о голову несчастного несколько пустых бутылок из-под водки.





«Смотри, Оксана, он придет в себя, тебе не поздоровится», - предостерег Виктор свою сожительницу и рассказал, что Александр был судим за убийство жены и изнасилование своей сестры.





Пьяную женщину эта история очень оскорбила. Она взяла кухонный нож и пыталась отрезать мужчине, лежащему в луже крови от побоев, мужское достоинство. Тот, как мог, уворачивался. На руках остались следы от порезов ножа. Все закончилось тем, что Оксана всадила несчастному нож в живот. Были и удары ногой в обуви по телу, оставленные Виктором. Александр скончался. Происходившее подруга Оксаны фотографировала на сотовый телефон.





В суд уголовное дело направили на обоих – Оксану Романову и Виктора Куликова. Адвокат Максат Мирманов настаивал на переквалификации обвинения Виктору Куликову со статьи «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть» на статью «Причинение смерти по неосторожности». Оксана Романова признавала, что била ножом Александра, но его смерти она не хотела.





- Виктор Куликов не раз привлекался к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, - выступал в суде адвокат Максат Мирманов. - Тем не менее, в данной ситуации ему необоснованно предъявили обвинение. Александр – лицо без определенного места жительства. Можно сказать, что общество на Куликове поставило крест. Из-за судимостей он не мог официально устроиться на работу. К тому же он алкоголик. Куликов оказался в компании проституток и попрошаек. Возможно, если бы он задался целью наладить свою жизнь, у него бы и получилось. Но он пустил жизнь, как говорят, на самотек.





Адвокат возмутился пробелами в следствии. Оказалось, что Куликов попал за решетку за грабеж, и только в следственном изоляторе выяснилось, что он еще и избил Александра. Причем санкцию на лишение свободы по причинению тяжких телесных повреждений ему так и не вынесли.





Судья Нурлан Бисени признал Оксану Романову и Виктора Куликова виновными в «Умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Суд присоединил неотбытое наказание Куликова к новому сроку и назначил ему 9 лет колонии строгого режима, а Романовой дал 8 лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.





- Понятно, что Виктор Куликов – лицо без определенного места жительства, и он мог бы просто обморозиться и умереть на свободе, - сказал адвокат. – Но свобода для любого человека важнее еды и крова.



