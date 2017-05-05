Минкомсвязи РФ ужесточит закон о хранении персональных данных за рубежом

В результате изменения формулировок закона заграничные серверы российских компаний могут получить статус зарубежных.

Минкомсвязи предложило внести поправки в закон «О персональных данных», ужесточающие требования относительно хранения таких данных за рубежом. В частности ведомство предлагает приравнять передачу персональных данных на зарубежные серверы российских компаний к передаче данных на территорию иностранного государства, сообщают «Известия».

В действующем законодательстве трансграничная передача персональных данных определяется как «передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу». То есть, если информацию за рубежом получит российская компания или физлицо, считается, что персональные данные остаются в России.

В разработанных Минкомсвязи поправках предлагается изменить данную формулировку на следующую: «трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства».

Необходимость корректив в ведомстве поясняют тем, что текущая редакция закона позволяет российским IT-компаниям не соблюдать установленные требования по трансграничной передаче персональных данных.

Ни в Минкомсвязи, ни в Роскомнадзоре, назначенном уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных в РФ, никак не прокомментировали поправки в закон.