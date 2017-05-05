В парке Алматы юноша просил милостыню под видом сироты с больной бабушкой

Полицейские Алматы отыскали юношу, который просил милостыню в парке под видом сироты с больной бабушкой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.





Речь идет о 17-летнем жителе города Актау, который несколько дней назад был запримечен в парке 28-ми Гвардейцев-панфиловцев: мальчик, на вид, предположительно, 12-13-ти лет, просил милостыню, рассказывая прохожим историю о том, что после смерти родителей остался с бабушкой, которая, по его словам, сейчас больна и находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Тогда несовершеннолетний представлялся Асетом, говорил, что приехал из города Уральск. Дескать, их дом сгорел, а вместе с ним, он с бабушкой, якобы, лишился всех документов. Мальчик также утверждал, что в Алматы они снимали комнату в микрорайоне «Калкаман», которую оплачивали из средств, вырученных в результате попрошайничества.





«Как было нами установлено, эта была заранее придуманная история. Подросток, оказавшийся 17-летним юношей из Актау, на самом деле не сирота, у его мамы другая семья, а отец отбывает наказание в одном из исправительных учреждений. В настоящее время юноша живет в Алматы вместе с родной тетей в микрорайоне «Байбесик». Ей он говорит, что продает хлеб на одном из рынков города, и каждый день утром выходит из дома, якобы, на работу. А уже за пределами жилища подросток переодевается в грязную, неопрятную одежду и едет в парк, просить милостыню. Несколько дней назад на мальчика наткнулись представители одной из общественных организаций, его жалостливая история их очень растрогала, женщины хотели помочь, но сначала решили сообщить о найденыше в полицию. Как только юноша узнал о планах правозащитников, он сбежал от них», - сообщила детали дела начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.





Между тем, к поискам подростка были подключены сотрудники нашего подразделения во всех восьми районах города. Полицейские утверждают, что мальчик, оставшийся без попечения взрослых, мог попасть в беду в большом мегаполисе.





«В первую очередь мы преследовали цель, отыскать ребенка и оказать помощь ему и его больной бабушке. Накануне искомый юноша был обнаружен на рынке «Алтын Орда». При предметном разговоре мальчик все же признался во лжи, и поведал нам истинную историю своей судьбы. Мы связались с его тетей, которая была шокирована другой стороной жизни своего племянника. Женщина – благополучная, у нее есть свои дети, племянник, по ее словам, ни в чем не нуждается. Но, тем не менее, она была предупреждена, что она несет персональную ответственность за ребенка до достижения им совершеннолетия. К слову, юноша очень смышленый, в своем родном городе, Актау, он окончил 11 классов общеобразовательной школы. Ему бы продолжить обучение и получить специальность, чтобы этот нелицеприятный опыт ему больше в жизни никогда не пригодился», - подытожила полковник Алипбаева.