Даурен Абаев прокомментировал итоги переговоров по Сирии в Астане

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев выразил надежду, что Астанинский процесс по сирийскому урегулированию заставит конфликтующие стороны услышать друг друга, передает Zakon.kz

«Мы должны представить себе, что в Сирии идет полномасштабная война. И то, что идет Астанинский процесс, в котором участвуют в том числе и полевые командиры, - это уже говорит о большом шаге вперед. Главное, чтобы они (участники процесса - прим.) видели друг друга, главное, чтобы они начали разговаривать между собой. В Сирии, в отличии от многих других конфликтов, где присутствуют две противоборствующие стороны, очень много различных сторон, поэтому этот процесс будет очень непростым. После так называемой химической атаки никто не верил в то, что Астанинский процесс продолжит свое развитие. В том числе и благодаря авторитету главы государства этот процесс идет», - сказал Даурен Абаев в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Глава ведомства отметил, что США повысили статус своего представителя до уровня помощника государственного секретаря.

«Я абсолютно уверен, что Астанинский процесс, как и Алматинские переговоры по Ирану, и все миротворческие идеи главы государства останутся в истории», - резюмировал министр.

Необходимо отметить, что в столице Казахстана уже прошли три раунда переговоров по сирийскому конфликту. Первые состоялись 23-24 января, второй этап прошел 16 февраля. В третьем раунде, который прошел 15 марта, не принимала участия вооруженная сирийская оппозиция. Четвертый раунд переговоров прошел 3-4 мая.