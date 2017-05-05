Как казахстанцы будут поздравлять ветеранов и что будут им дарить - опрос
5 мая 2017, 10:48
В опросе приняли участие жители Алматы и Астаны в возрасте от 16 до 65 лет. Всего было опрошено 1215 человек.
Приближается самый главный праздник мая — 9 мая. Этот праздник Великой Победы является самым важным для наших ветеранов и многих казахстанцев. В преддверии 9 мая аналитики опросили жителей Алматы и Астаны о том как они будут поздравлять ветеранов и что будут им дарить, сообщает Zakon.kz
По информации сотрудников СК «НОМАД Иншуранс», 23,4% опрошенных планируют дарить ветеранам и участникам ВОВ цветы. Традиционно на 9 мая дарят красные гвоздики и тюльпаны, как символ невинно пролитой на войне крови. К тому же, гвоздика — это цветок мужественности и храбрости, стойкости и отваги, цветок победителей. Не зря они стоят в вазочках дольше всех остальных цветов, напоминая о светлом празднике Победы. Тюльпаны символизируют собой гордость за отважные подвиги.
16,1% отметили, что считают хорошим подарком для ветеранов сладкий подарок - конфеты, вкусное печенье, чай и кофе или торт, украшенной георгиевской лентой из мастики. 14,2% респондентов планируют подарить продуктовый набор с деликатесами, куда положат гречку, подсолнечное масло, сырокопченую колбасу, вкусный сыр и консервы.
По результатам опроса выяснилось: в День Победы алматинцы и астанинцы будут дарить ветеранам не только цветы и продуктовые наборы, но и «всю свою любовь, все, что попросят», и «самое хорошее старчество, чтобы они последние годы жили очень хорошо». Дети-школьники и студенты в качестве подарка будут устраивать концерты с чтением стихов военных лет и исполнением военных песен, готовить праздничные открытки и рисунки.
Фото: ТВ Центр
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