В США спасатели выручили людей, застрявших на аттракционе на 30-метровой высоте
5 мая 2017, 10:57
Для 19 посетителей одного из парка развлечений в американском Оклахома-сити поездка на аттракционе продлилась гораздо дольше, чем они планировали.
Посетители одного из аттракционов парка развлечений в американском городе Оклахома надолго запомнили эту поездку. Из-за технических проблем вагонетка «американских горок» застряла на 30-метровой высоте, передает телеканал НТВ.
Прибывшие на место спасатели установили пожарную лестницу. Чтобы снять всех посетителей аттракциона «Серебряная пуля» потребовалось около двух часов.
Эвакуация прошла спокойно, никто не пострадал. Это уже не первый подобный случай на этом аттракционе. В июне 2016 года там на высоте застряли 8 пассажиров.
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