В Алматы полицейские задержали парня с винчестером и в бронежилете

Парня с винчестером и в бронежилете задержали полицейские Алматы. Еще двоим молодым людям удалось скрыться, но их личности уже установлены оперативниками УВД Турксибского района и они объявлены в розыск , сообщает , сообщает patrul.kz





Патрулируя вверенный участок, сотрудники патрульного экипажа «Буран-291» обратили внимание на троих парней, свернувших с проспекта Сейфуллина на улицу Крамского. Молодые люди шли быстрым шагом и постоянно оглядывались по сторонам.





Решив проверить подозрительную троицу, инспекторы ДПП свернули следом за ними. Как только парни заметили приближавшийся к ним экипаж, они бросились врассыпную.





Преследуя одного из них, полицейские заметили, как молодой человек выбросил к забору одного из домов винчестер, который явно мешал ему убегать.













Еще метров через сто беглеца все же задержали. Но тут инспекторов ждал еще один сюрприз. Оказалось, что на задержанном был надет бронежилет.





Долго рассказывать о своем арсенале на камеру молодой человек не захотел. Он до последнего отрицал, что не имеет отношение к дробовику, снаряженному боевыми патронами. А бронежилет, по его словам, ему подарил знакомый. Полицейским же парень рассказал, что вместе с друзьями шел на какую-то разборку.





Однако у оперативников, прибывших на место задержания в составе следственно-оперативной группы, есть и другие версии. По их мнению, молодые люди могли готовиться к совершению разбойного нападения.





Это и другие предположения будут проверены в ходе проведения досудебного расследования, которое уже начато в УВД Турксибского района Алматы.







