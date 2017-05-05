Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане в автобусах люди поют военные песни под гармонь

5 мая 2017, 11:29

Солисты заряжают позитивом и весельем унылые лица жителей столицы.

В Астане солисты военного ансамбля в преддверии Дня Отечества и Дня Победы по-особому поднимают горожанам боевой дух - они ходят по автобусам и поют военные песни. Видео одного из выступлений опубликовали на странице общедоступной группы "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook, передает Zakon.kz

"Вчера стала свидетелем такого необычного концерта в маршруте номер 10. Проект от министерства обороны ко Дню Великой Победы. Солисты военного ансамбля не скупились на песни, а где-то и на пляски,заряжая позитивом и весельем унылые лица горожан. Спасибо за такую неожиданность!!!", - написала автор видео Алма Кемелқызы.


Фото: irinazaytseva.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...