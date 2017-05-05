В Астане в автобусах люди поют военные песни под гармонь
5 мая 2017, 11:29
Солисты заряжают позитивом и весельем унылые лица жителей столицы.
В Астане солисты военного ансамбля в преддверии Дня Отечества и Дня Победы по-особому поднимают горожанам боевой дух - они ходят по автобусам и поют военные песни. Видео одного из выступлений опубликовали на странице общедоступной группы "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook, передает Zakon.kz
"Вчера стала свидетелем такого необычного концерта в маршруте номер 10. Проект от министерства обороны ко Дню Великой Победы. Солисты военного ансамбля не скупились на песни, а где-то и на пляски,заряжая позитивом и весельем унылые лица горожан. Спасибо за такую неожиданность!!!", - написала автор видео Алма Кемелқызы.
Фото: irinazaytseva.ru
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