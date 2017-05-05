В Instagram появился первый спортсмен со 100 миллионами подписчиков

32-летний футболист успел опубликовать 1768 фотографий, каждая из них в среднем приносила ему по 56,5 тысячи новых подписчиков.

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым спортсменом, достигшим отметки в 100 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. Об этом сообщает Goal.com.





32-летний футболист успел опубликовать 1768 фотографий, каждая из них в среднем приносила ему по 56,5 тысячи новых подписчиков. По их общему количеству Роналду сейчас занимает пятое место в мире после певиц Селены Гомес (119 миллионов), Арианы Гранде (104), Тейлор Свифт (101) и Бейонсе (101).





Ближайший конкурент Роналду из мира спорта — форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар. В его активе 74 миллиона подписчиков, пишет Lenta.ru





Роналду — действующий обладатель «Золотого мяча». Всего в его активе четыре таких приза. В нынешнем сезоне португалец провел за «Реал» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч.





Фото: @cristiano



