В Алматы разыскивают квартирных воров

Опознавшие мужчин на фото, могут позвонить по телефонам: 298-53-00; 298-53-01; 298-53-02; 298-53-05 и 298-53-39.

Сотрудники УВД Ауэзовского района устанавливают личности мужчин, предположительно, причастных к серии квартирных краж на территории города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.









«В одном преступном эпизоде подозреваемые обворовали квартиру, расположенную в доме микрорайона «Жетысу». Мы не исключаем, что эти люди могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям», - сообщил первый заместитель начальника УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.

По его словам, в настоящее время специально-созданная следственно-оперативная группа проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей фигурантов и их задержание.





Опознавшие мужчин на фото, могут позвонить по телефонам: 298-53-00; 298-53-01; 298-53-02; 298-53-05 и 298-53-39.





«Заранее выражаем чрезмерную благодарность гражданам с активной позицией непримиримости с преступлениями и правонарушениями», - сказад К.Кеншибаев.



