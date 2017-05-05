В Алматы разыскивают квартирных воров
5 мая 2017, 11:33
Опознавшие мужчин на фото, могут позвонить по телефонам: 298-53-00; 298-53-01; 298-53-02; 298-53-05 и 298-53-39.
Сотрудники УВД Ауэзовского района устанавливают личности мужчин, предположительно, причастных к серии квартирных краж на территории города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
«В одном преступном эпизоде подозреваемые обворовали квартиру, расположенную в доме микрорайона «Жетысу». Мы не исключаем, что эти люди могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям», - сообщил первый заместитель начальника УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.
По его словам, в настоящее время специально-созданная следственно-оперативная группа проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей фигурантов и их задержание.
Опознавшие мужчин на фото, могут позвонить по телефонам: 298-53-00; 298-53-01; 298-53-02; 298-53-05 и 298-53-39.
«Заранее выражаем чрезмерную благодарность гражданам с активной позицией непримиримости с преступлениями и правонарушениями», - сказад К.Кеншибаев.
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