Парковка или жизнь: Житель Алматы не уступил дорогу и получил удар ножом в грудь

«Представьте такую ситуацию. Вы стоите на парковке, ожидая очереди на выезд и не о чем не подозреваете. Вдруг откуда не возьмись незнакомый человек на очень дорогой машине подъезжает к парковке и начинает без конца сигналить, чтобы Вы освободили дорогу. Вы ему даете знак подождать, а он в свою очередь просит выйти с машины и начинает угрожать и материть. Вы выходите с машины, чтобы поговорить, и вдруг этот человек наносит Вам удар ножом. Вы даже не ожидали такого исхода, и конечно до конца не поняли, что произошло. А тем временем, этот преступник садится в свою машину и просто сваливает. Буквально такая ситуация произошла с моим родным младшим братом. И сегодня мы стали жертвами несправедливости. Все случилось в тот злосчастный день», - поделилась она.

Женщина рассказала, что история произошла 14 апреля этого года, причем не поздно вечером, а около 5 вечера. А местом злосчастной встречи ее брата с агрессивным водителем стала парковка магазина, расположенного по улице Суюнбая.





«За рулем был мой родной брат Тулешев Ерман. Я была рядом с ним. Естественно, я даже не ожидала, что все так обернется. Не успела выбежать с машины, как тот уехал на своем белом мерседесе. Мы не успели запомнить номер машины. Брат начал сильно кровить, и сразу же вызвали скорую помощь. Они приехали только через минут 20. Я села в машину скорой помощи и нас повезли в 4 городскую больницу. Тут тоже было не все так гладко. Они очень медленно проверяли брата и приступили к операции только через минут 40. В то время, когда шла операция, я поехала на место происшествия с целью помочь найти преступника. По дороге на улице Суюнбая был магазин «Лексус», где было наружное видеонаблюдение. И через него я узнала машину. Сотрудники полиции нашли машину и вскоре они выяснили имя и адрес преступника», - рассказывает Айман.





По ее словам, владельцем белого Mercedes E-класса оказался 46-летний мужчина. Более того, полиция не только установила его личность, но и в тот же вечер задержала предполагаемого преступника. Но дальше что-то пошло не так.





«Примерно в 23.00 ночи мне позвонил сотрудник полиции и сказал, что они задержали преступника у него же дома. И сказали, что он признался в содеянном. А меня попросили на следующий день рано утром приехать в РОВД, чтобы опознать виновного. 15 апреля в 9.00 утра я приехала в РОВД. Однако дело начало развиваться совсем иным образом. Начальник следственного отдела РОВД Жеделбаев Кенен сказал, что они отпустили виновного. Я была в большом шоке и требовала посадить его. Однако поняла, что дело этим не закроют, и решила написать заявление в прокуратуру. После этого я написала завление в прокуратуры Жетысуского района, городcкую и генеральную. Вскоре меня вызвали в Жетысуский РОВД на встречу с начальником следственного отдела Дамиром Жамаловым. Он начал оправдываться тем, что без адвоката и после 22.00 вечера они не имеют права допрашивать виновного, и пока не выйдут результаты судебно-медицинской экспертизы, виновника нельзя задерживать. А результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы только через месяц. Получается, любой человек среди белого дня может нанести удар ножом прохожему, и наши правоохранительные органы не имеют права задержать преступника без адвоката, без судебно-медицинской экспертизы и после 22.00 часов вечера. А когда Вы переходите дорогу в неположенном месте, Вас могут задержать на трое суток. Или же Вы просто забыли включить фары, а Вам налаживают сразу же штраф. Это они умеют требовать безоговорочно и безотлагательно. А когда дело касается жизни граждан Республики Казахстан, они бездействуют и защищают преступника. И что теперь нам остается делать? В данный момент злоумышленник с ножом в руках ходит на свободе. Как наши правоохранительные органы защищают народ?» - задается вопросом сестра пострадавшего мужчины.





Айман также отметила, что у ее брата проникающее ножевое ранение грудной клетки. Она также сообщает, что его состояние стабилизировалось, и утверждает, что их семья все равно будет добиваться справедливости.





«Кто бы мог подумать, что все так обернется?! Боюсь даже думать о том, что он мог уйти из жизни в тот день. В данный момент следствие полностью скрывает дело от меня, ссылаясь на то, что не готовы результаты судмедэкспертизы. Дело ведет молодой следователь Нурланов Нурсултан Нурланулы. Сейчас я подключаю журналистов. И требую, чтобы суд признал этого преступника виновным! Я хочу попросить каждого казахстанца, кто читает этот пост, не остаться в стороне, поделиться на своей странице и как-то посодействовать в решении этого дела», - завершает свою трагичную историю Айман (стилистика, пунктуация и орфография автора сохранены – прим.NT).