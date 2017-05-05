Экс-глава Погранслужбы Джуламанов готовит письмо Назарбаеву

"А в конечном итоге состав преступления не нейтрализован. На мой взгляд, необходимо предпринять меры, механизмы, чтобы не попасть под лукавство этих людей и предусмотреть элементы, чтобы в случае, когда идет сделка с правосудием, то он должен все объективно рассказать до начала уголовного преследования. У нас существует такая форма, как явка с повинной. Вот его за основу надо взять, а не в связи с вынужденностью", — продолжил он.



