Экс-глава Погранслужбы Джуламанов готовит письмо Назарбаеву
5 мая 2017, 11:55
Об этом сообщил его адвокат.
Бывший глава Погранслужбы Комитета национальной безопасности РК Нурлан Джуламанов, осужденный за коррупцию, намерен обратиться с письмом к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщил адвокат Джуламанова Мустахим Тулеев.
Выступая в пятницу на презентации законопроекта "О прокуратуре" в мажилисе, Тулеев со ссылкой на генерального прокурора РК Жакипа Асанова отметил, что сейчас набирает тенденцию ситуация, когда подчиненные "стучат" на начальников.
"Они (подчиненные — ред.) причастны, может быть даже активную роль сыграли в этой преступной схеме. Но, преследуя цель уйти от уголовной ответственности либо минимизировать наказание, они пишут на своего начальника, бастыка и говорят: "Вот, он меня склонил, вот, он создал ОПГ" и так далее", — сказал Тулеев.
В таких случаях к подчиненным в конечном итоге либо применяют уголовную статью 55 "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение", либо освобождают от ответственности за сотрудничество.
"А в конечном итоге состав преступления не нейтрализован. На мой взгляд, необходимо предпринять меры, механизмы, чтобы не попасть под лукавство этих людей и предусмотреть элементы, чтобы в случае, когда идет сделка с правосудием, то он должен все объективно рассказать до начала уголовного преследования. У нас существует такая форма, как явка с повинной. Вот его за основу надо взять, а не в связи с вынужденностью", — продолжил он.
По мнению адвоката, нельзя говорить о добровольности в ситуациях, когда человек вынужден пойти на этот шаг.
"И другая форма сотрудничества в связи с нахождением в местах лишения свободы. Вот сейчас мой подзащитный, бывший гендиректор Погранслужбы Джуламанов готовит письмо на имя президента, чтобы разоблачить бывших работников министерства обороны и Погранслужбы", — отметил адвокат.
"Он хочет официально на имя генпрокурора обратиться и Назарбаеву о том, что он хочет раскрыть преступную схему ранее латентно скрытых преступлений", — пояснил Тулеев журналистам после презентации.
Напомним, суд в 2015 году приговорил Джуламанова к 11 годам лишения свободы по статьям "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней" и "Получение взятки". Джуламанов обвинялся в получении взяток, которые вымогал у коммерческих предприятий за лоббирование их интересов при заключении и исполнении договоров на поставку товаров и услуг. По версии обвинения, за период с лета 2013 года по осень 2014 года организованная группа, созданная и руководимая Джуламановым с использованием своего служебного положения, получила взятки на общую сумму более 173 миллиона тенге и 436 тысяч долларов США. Из этих сумм взяток Джуламанову было передано 59,7 миллиона тенге и более 371 тысячи долларов США.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik
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