В Астане открылся чемпионат Казахстана по боксу среди женщин

Казахстанская федерация бокса отдала право проведения чемпионата-2017 Астане с учётом хорошей инфраструктуры и большого опыта столицы в организации такого рода соревнований. В 2016-м Астана проводила женский чемпионат страны и чемпионат мира, на котором золото завоевали четыре наших соотечественницы. Удачи девушкам-бойцам на церемонии открытия пожелали олимпийский чемпион Серик Сапиев и бронзовый призёр Олимпиады Марина Вольнова, сообщает В 2016-м Астана проводила женский чемпионат страны и чемпионат мира, на котором золото завоевали четыре наших соотечественницы. Удачи девушкам-бойцам на церемонии открытия пожелали олимпийский чемпион Серик Сапиев и бронзовый призёр Олимпиады Марина Вольнова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Все четыре чемпионки мира – Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева, а также участницы Олимпиады в Рио – Жайна Шекербекова и Дарига Шакимова примут участие в чемпионате страны 2017 года.









Как обычно по итогам чемпионата будет сформирован новый состав национальной сборной команды. В преддверии Токио 2020 пристальное внимание тренерский штаб обратит на так называемые «олимпийские» весовые категории – до 51, 60 и 75 килограммов. Ожидается, что уже этим летом Международная ассоциация бокса и Международный олимпийский комитет рассмотрят вопрос о включении в программу Олимпийских игр ещё двух категорий – до 57 и 69 килограммов. Эти пять весов, вероятно, станут полем для самой жёсткой конкурентной борьбы между девушками, стремящимися попасть в национальную сборную и далее – на Олимпиаду.

«Мы сейчас стоим в самом начале олимпийского цикла Токио 2020, но это не значит, что у нас есть время расслабиться, - подчеркнул главный тренер сборной Вадим Присяжнюк. – Тех, кто попадёт в национальную сборную ждут интенсивные тренировки все четыре года и жёсткая конкурентная борьба. Только так мы можем не отстать от конкурентов. Хотелось бы, чтобы в регионах обратили пристальное внимание на женский бокс, развивали его и перенимали лучший опыт – например, Астаны, которая выставила самую большую и хорошо подготовленную команду. С учётом олимпийских перспектив начинающие сегодня девушки завтра могут принести стране большую славу и спортивное золото».









В день открытия чемпионата в спортивном комплексе «Даулет» прошла пресс-конференция с участием главного тренера женской сборной Вадима Присяжнюка, двукратной чемпионки мира Назым Кызайбай и супервайзера чемпионата – первого чемпиона мира из Казахстана, заслуженного мастера спорта Валерия Рачкова.





«Я рад видеть огромные темпы, которыми в Казахстане развивается женский бокс. Казахстанки успешно конкурируют с сильнейшими спортсменками мира, сборная наращивает мастерство год от года. Уверен, что на этом чемпионате мы увидим будущих звёзд, которые будут бороться и побеждать в борьбе за титул чемпионки мира, выступать на следующих Олимпийских играх. Желаю всем девушкам удачи!» - напутствовал участниц Валерий Рачков.





Вход в спорткомплекс «Даулет» во все соревновательные дни для болельщиков свободный. Финал чемпионата страны пройдёт 8 мая.