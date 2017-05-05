В Астане стартовал проект Smile Astana

Молодежное сообщество столицы воплотило в жизнь инициативу акима города о создании проекта «Ақ жарқын Астана – Smile Astana – Астана – город добрых и улыбчивых людей». Проект Smile Astana – детище главы города, направленный на создание образа счастливого человека, реализацию которого аким доверил креативной молодежи столицы, передает zakon.kz со ссылкой на официальный интернет -ресурс акимата города Астаны.





«Давайте запустим проект Smile Astana и сделаем свод правил жителей Астаны. Давайте все мы начнем улыбаться друг другу, окружающим, помогать старикам, пропускать в очереди пожилых, беременных и быть вежливыми», – призвал Асет Исекешев, обращаясь к представителям молодежных организаций.





Идею акима подхватили представители молодежных объединений и организаций города, которые концептуально подошли к реализации проекта Smile Astana. Так, в столице стартовал новый культурный тренд, направленный на создание образа добрых и улыбчивых, отзывчивых и приветливых людей. В рамках проекта планируется проведение ряда культурно-развлекательных акций, молодежных флешмобов и позитивных мероприятий. Кроме того, в городе будет объявлен конкурс на самое счастливое лицо/красивую улыбку.





Также на улицах города, в общественных местах и городском транспорте будут организованы импровизированные шоу, представители молодежных организаций будут раздавать жителям и гостям столицы смайлы, население города будут развлекать ростовые куклы. В социальных сетях планируется запуск ряда позитивных постов под хэштегами #ақжарқынастана, #smileastana. В торгово-развлекательных центрах, в сфере услуг и сервиса, а также производственном секторе появятся новые бренды, привлекающие внимание миллионов горожан.





На улицах города появятся тизеры и билборды со смайлами, вызывающими позитивное настроение горожан. Будет поощрен и отмечен добрый поступок каждого жителя столицы.





Отметим, что в основу проекта вошли тренды мирового опыта и идея развития позитива у жителей столицы в преддверии проведения Международной выставки EXPO-2017.





Астана на пороге принятия важного события – EXPO 2017. Столицу посетят тысячи зарубежных гостей, в числе которых потенциальные туристы, инвесторы и будущие бренд-амбассадоры страны за рубежом. Сейчас, как никогда, подходящее время и возможность каждому астанчанину присоединиться к идее создания духа и образа жителя столицы, считает аким.



