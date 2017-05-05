Отголоски землетрясения в Кыргызстане ощущались в Шымкенте и Таразе

Как сообщалось ранее, казахстанские сейсмологи зарегистрировали за минувшие сутки шесть землетрясений в окрестностях юга Казахстана на расстоянии 160-794 километров.

Первые два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 зарегистрированы 4 мая в 12:52 и 17:10 в 608 и 606 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Кыргызстана и Таджикистана. Очаги находились на глубине 5 километров. В 21:58 того же дня землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 219 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Глубина залегания очага — 25 километров.

В 22:16 четверга казахстанские сейсмографы зарегистрировали землетрясение в 5,3 балла на границе Таджикистана и Афганистана, в 794 километрах на юго-запад от Алматы. Очаг — на глубине 100 километров.





В пятницу, 5 мая, два землетрясения в 00:23 и 05:39 магнитудой 4,5 и 4,3 произошли на территориях Таджикистана и Кыргызстана, в 622 и 160 километрах на юго-запад от Алматы. Очаги землетрясений залегали на глубине 5 и 15 километров. Сведений об ощутимости подземных толчков пока не поступало.



