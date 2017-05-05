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Отголоски землетрясения в Кыргызстане ощущались в Шымкенте и Таразе

5 мая 2017, 12:08

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали за минувшие сутки шесть землетрясений в окрестностях юга Казахстана на расстоянии 160-794 километров

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 590 километрах к юго-западу от Алматы на территории Кыргызстана, сообщается на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции Минобрнауки РК.

Подземные толчки силой 2-3 балла ощущались в Шымкенте и Таразе, пишет Спутник.

Как сообщалось ранее, казахстанские сейсмологи зарегистрировали за минувшие сутки шесть землетрясений в окрестностях юга Казахстана на расстоянии 160-794 километров.

Первые два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 зарегистрированы 4 мая в 12:52 и 17:10 в 608 и 606 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Кыргызстана и Таджикистана. Очаги находились на глубине 5 километров. В 21:58 того же дня землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 219 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Глубина залегания очага — 25 километров.

В 22:16 четверга казахстанские сейсмографы зарегистрировали землетрясение в 5,3 балла на границе Таджикистана и Афганистана, в 794 километрах на юго-запад от Алматы. Очаг — на глубине 100 километров.

В пятницу, 5 мая, два землетрясения в 00:23 и 05:39 магнитудой 4,5 и 4,3 произошли на территориях Таджикистана и Кыргызстана, в 622 и 160 километрах на юго-запад от Алматы. Очаги землетрясений залегали на глубине 5 и 15 километров. Сведений об ощутимости подземных толчков пока не поступало.

Фото АР

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