Суд отказал в амнистии экс-главе погранслужбы Джуламанову
5 мая 2017, 12:09
Нурлан Джуламанов приговорен к 11 годам лишения свободы и отбывает наказание в Карагандинской области.
Суд отказал в сокращении срока по амнистии бывшему главе погранслужбы Комитета национальной безопасности РК Нурлану Джуламанову, осужденному за коррупцию, сообщил адвокат Джуламанова Мустахим Тулеев.
Правозащитник отметил, что подал ходатайство об амнистии в связи с достижением Джуламановым 60-летнего возраста.
"Но тем не менее Шахтинский суд отказал нам, сейчас я в облсуд написал апелляционную жалобу, должны рассматривать", — сказал Тулеев.
По его словам, на момент вынесения приговора Джуламанову было 59, а сейчас ему 61 год.
"То есть он возрастного ценза достиг и подлежит сокращению срока. Но прокуратура, злоупотребляя своим положением, препятствует реализации конституционных прав", — добавил Тулеев.
По информации юриста, Джуламанов в настоящее время отбывает наказание в поселке Долинка Карагандинской области.
Напомним, суд в 2015 году приговорил Джуламанова к 11 годам лишения свободы по статьям "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней" и "Получение взятки". Джуламанов обвинялся в получении взяток, которые вымогал у коммерческих предприятий за лоббирование их интересов при заключении и исполнении договоров на поставку товаров и услуг. По версии обвинения, за период с лета 2013 года по осень 2014 года организованная группа, созданная и руководимая Джуламановым, с использованием своего служебного положения, получила взятки на общую сумму более 173 миллиона тенге и 436 тысяч долларов. Из этих сумм взяток Джуламанову было передано 59,7 миллиона тенге и более 371 тысячи долларов.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Lada.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857443-ac272e21e800fd849ede59a52e389410
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...