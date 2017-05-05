Суд отказал в амнистии экс-главе погранслужбы Джуламанову

Правозащитник отметил, что подал ходатайство об амнистии в связи с достижением Джуламановым 60-летнего возраста.

"Но тем не менее Шахтинский суд отказал нам, сейчас я в облсуд написал апелляционную жалобу, должны рассматривать", — сказал Тулеев.



