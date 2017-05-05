В Англии началось нашествие гусениц, от контакта с которыми хочется содрать кожу
5 мая 2017, 12:11
Жительница Эссекса рассказала, что на каждом её дереве в саду живёт более 500 опасных гусениц под названием златогузка.
71-летняя Джилл Даутфайр обнаружила на своём воротнике ядовитую гусеницу под названием златогузка, прикосновение которой может вызвать сыпь на руках, проблемы с дыханием и оставить рубцы на коже. По словам женщины, после того как она стряхнула насекомое с шеи, ей захотелось буквально содрать свою кожу, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
Джилл рассказывает, что в её деревне в Англии буквально нашествие опасных гусениц, которые могут вырасти до 38 мм в длину. Простого прикосновения этих насекомых двумя миллионами крошечных колючих волосков достаточно, чтобы вызвать моментальную кожную реакцию.
"Через несколько часов у меня появилась огромная сыпь на шее, похожая на сто укусов. От боли мне хотелось разорвать свою кожу. При этом на каждом дереве в нашем саду живёт около 500 этих опасных насекомых",- рассказала женщина.
Опасность златогузок заключается и в том, что просто порыв ветра может сдуть их ядовитые волоски, которые при попадании в лёгкие вызывают воспаление дыхательных путей и кожи.
Златогузки обычно серо-чёрного цвета с бело-красным рисунком, у них длинный волосяной покров. Они питаются чаще лиственными деревьями, такими как дуб, вишня, слива, яблоня и груша.
Фото: swins.com
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