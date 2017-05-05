Законопроект «О прокуратуре» представили в Мажилисе

Генеральная прокуратура РК презентовала депутатам Мажилиса Парламента РК законопроект «О прокуратуре», сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на обеспечение реализации новой редакции Конституции РК, а также совершенствование деятельности прокуратуры.

Так, в соответствии с обновленной редакцией пункта 1 статьи 83 Конституции прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории РК, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

В проекте закона предусмотрены три концептуальные нормы, сформированные с учетом предложений профильных в правовой сфере государственных органов - Конституционного совета, Верховного суда, министерства юстиции и других.

«Во-первых, определены пределы и формы высшего надзора, уточнены его основные направления, установлены границы высшего надзора за соблюдением законности в деятельности государственных органов и субъектов предпринимательства, - сообщил заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко. - Предельно четко изложены полномочия, права и обязанности прокурора, его ответственность, обозначены задачи прокуратуры, установлены права и обязанности проверяемых субъектов, сокращены основания для назначения прокурорами проверок, а также основания обращения прокуроров с иском в суд».

Вместе с тем предусмотрены три формы надзора: проверка, анализ, оценка правовых актов, вступивших в законную силу. Скорректирована система правовых актов прокурора. Из актов прокурорского надзора исключены понятия «предостережение» и «предписание». Изменено содержание разъяснения закона.

Этот правовой акт будет вноситься в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях.

Также определены виды правовых актов, не подлежащих опротестованию, установлены основания и последствия принятия актов прокурорского надзора. Принудительное исполнение актов надзора реагирования будет осуществляться только в судебном порядке.

В то же время в отдельные главы документа выделены функции представительства интересов государства в суде и уголовного преследования, а также иные направления деятельности прокуратуры, которые включают формирование государственной правовой статистики, ведение специальных учетов, реализация единой государственной кадровой политики в системе органов прокуратуры.

Определена единая система органов прокуратуры, полномочия генерального прокурора, сфера деятельности генеральной прокуратуры, областных и районных прокуратур.