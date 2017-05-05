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8 грузовиков с продуктами и стройматериалами отправились из Павлодара в СКО

5 мая 2017, 12:17

В Петропавловске груз распределят по пострадавшим от подтопления населенным пунктам.

110 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от паводков в СКО из Павлодарской области на восьми грузовиках, два из которых с прицепами, преодолеют расстояние в 700 километров, и уже вечером будут в Петропавловске, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Колонна из шести большегрузов с логотипами «Нур Отан» выехала по Омской трассе, по пути к ней присоединятся еще два грузовых автомобиля из районов области. Прежде чем попасть в пункт назначения, автокараван пересечет российскую границу, где в соседнем Омске ему обеспечат сопровождение.



В Петропавловске груз распределят по пострадавшим от подтопления населенным пунктам. Сопровождать гуманитарную помощь до пункта назначения будут секретарь павлодарского областного маслихата Владимир Берковский и первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Илья Теренченко. По словам Ильи Теренченко, помощь удалось собрать всего за два дня. К сбору подключились 30 крупных промышленных предприятий региона, малый и средний бизнес, общественники и обычные граждане.



- В основном здесь продукты: мука, макароны, подсолнечное масло, тушенка, картофель, а также бытовая техника: телевизоры, микроволновые печи, стиральные машины – все, что пострадало у людей от подтопления, одежда, постельное белье: много одеял и подушек и строительные материалы, - рассказывает Илья Теренченко.



- Все новое. Денежные средства принципиально не собирались. Сбор помощи был организован по инициативе акима области Булата Бакауова, при поддержке акиматов городов и районов, а также маслихатов всех уровней. Как отмечает Владимир Берковский, в Прииртышье следят за паводковой ситуацией в других регионах Казахстана и регулярно созваниваются с коллегами. - Коллеги из СКО говорят, что не припомнят, когда еще в регионе были такие масштабы бедствия, - говорит секретарь облмаслихата.



– Сейчас мы знаем, что подтоплены сотни домов, пострадали люди. Мы с коллегами из СКО постоянно на связи. Они тоже знают о прибытии гуманитарной помощи и будут нас встречать. Павлодарская область уже давно оказывает не только благотворительную помощь - над ликвидацией последствий паводков сейчас работают наши специалисты ЧС, мы отправили туда необходимую технику, они будут работать, пока не справятся с этой сложной ситуацией. Мы все казахстанцы – одна семья и когда беда приходит к нам, мы должны объединяться и помогать.

Фото: Рavlodarnews.kz


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