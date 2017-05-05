Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за распространение наркотиков

Кевин Стивенс приговорен к условному сроку и штрафу $10 тысяч за пособничество в распространении мощного обезболивающего оксикодона

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и "Бостон" Кевин Стивенс приговорен к условному сроку и штрафу $10 тысяч за пособничество в распространении наркотиков. Об этом сообщает газета Boston Globe.





Стивенс приговорен к условному сроку на один год и штрафу $10 тысяч. Суд также обязал его прочитать мотивационные лекции для повышения осведомленности о запрещенных веществах и их отпуске в аптеках, пишет ТАСС





Издание отмечает, что 52-летний бывший хоккеист участвовал в сговоре по продаже мощного обезболивающего оксикодона с августа 2015 года как минимум по март 2016-го. Во время задержания у бывшего спортсмена было обнаружено 175 таблеток оксикодона, который является полусинтетическим опиоидом, полученным в результате улучшения морфина и используется в качестве его аналога. Продажа данного вещества во многих странах мира является строго регламентированной.





Во время суда Стивенс полностью раскаялся в содеянном и попросил прощения за свои действия. "Я желаю, чтобы этого не произошло тогда, ведь я причинил много боли моей семье, близким и родителям. Я очень сожалею о своих действиях. Я хочу помочь людям, использовав обязательные лекции", - сказал он.





На протяжении карьеры форвард также выступал в составе других клубов НХЛ "Лос-Анджелес", "Филадельфия" и "Нью-Йорк Рейнджерс", вместе с "Питтсбургом" он дважды завоевал Кубок Стэнли в 1991 и 1992 годах. Завершил карьеру в 2002 году, всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 874 матча, набрав 726 очков (329+397) по системе "гол+пас". В составе сборной США Стивенс становился бронзовым призером чемпионата мира 1996 года.



