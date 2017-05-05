В Алматинской области сошел оползень
5 мая 2017, 12:43
Жертв и пострадавших нет.
В Алматинской области сошел оползень, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ГУ «Казселезащита», 4 мая 2017 года в 11час.30мин. поступила информация что в Алматинской области, в Талгарском районе, в 4 км от населенного пункта (7 км. от трассы Талгар – Бескайнар) сошел оползень.
В ходе обследования специалистами АОЭУ выявлено, что объем сошедшей массы составляет 4000м3.
Оползневая масса остановилась на склоне.
Жертв и пострадавших нет.
Фото: Total.kz
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