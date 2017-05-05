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В США придумали, как кофеманам отказаться от пагубной привычки

5 мая 2017, 12:46

Доступ к лестнице есть у людей и в офисах, и в вузах.

Профессор кафедры кинезиологии (наука, изучающая мышечное движение) в Университете Джорджии Патрик Дж. О'Коннор придумал способ, как кофеманам заменить привычную чашечку латте или капучино, а также сэкономить. Для этого он провёл исследование на студентах колледжей, которые, как они утверждают, категорически лишены сна и никак не могут проснуться, пишет Life.ru.

Патрик Дж. О'Коннор записывал результаты того, как вместо чашки кофе испытуемые просто бегали по лестнице утром. Как оказалось, это действительно работает — всего 10 минут бега вверх-вниз помогают "слезть" с дозы кофеина. У участников исследования даже возросла мотивация к обучению, они стали более внимательны.

Как утверждает учёный, подобный эффект окажет и плавание в бассейне, но не у всех есть время, чтобы регулярно его посещать. А доступ к лестнице есть у людей и в офисах, и в вузах.

Исследователь также выяснил, что в баночке колы, которую считают также источником энергии, содержится всего 42 мг кофеина. В латте почти в два раза больше — 77 мг. Так вот, бег по лестнице заменяет оба этих "энергетика".

Фото: Babyblog.com

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