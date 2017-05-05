В США придумали, как кофеманам отказаться от пагубной привычки
5 мая 2017, 12:46
Доступ к лестнице есть у людей и в офисах, и в вузах.
Профессор кафедры кинезиологии (наука, изучающая мышечное движение) в Университете Джорджии Патрик Дж. О'Коннор придумал способ, как кофеманам заменить привычную чашечку латте или капучино, а также сэкономить. Для этого он провёл исследование на студентах колледжей, которые, как они утверждают, категорически лишены сна и никак не могут проснуться, пишет Life.ru.
Патрик Дж. О'Коннор записывал результаты того, как вместо чашки кофе испытуемые просто бегали по лестнице утром. Как оказалось, это действительно работает — всего 10 минут бега вверх-вниз помогают "слезть" с дозы кофеина. У участников исследования даже возросла мотивация к обучению, они стали более внимательны.
Как утверждает учёный, подобный эффект окажет и плавание в бассейне, но не у всех есть время, чтобы регулярно его посещать. А доступ к лестнице есть у людей и в офисах, и в вузах.
Исследователь также выяснил, что в баночке колы, которую считают также источником энергии, содержится всего 42 мг кофеина. В латте почти в два раза больше — 77 мг. Так вот, бег по лестнице заменяет оба этих "энергетика".
Фото: Babyblog.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857451-661f7937e9c5fe5a66e1d1b8b9c6ec0d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...